غرينوود وفودين يعتذران بعد استبعادهما

وجاء بيان غرينوود عبر موقِع فريقِه مانشستر يونايتد، قائلاً إنّه يَعتذر على العَار الذي تسبّبَ بـه مضيفا أنّه تصرّفَ بعدم مسؤوليّة ليَخرَق البروتوكول الصحي كما اعتذر لمدرّب المنتخبِ غاريث ساوثغيت بعد أن خيّب أملـَه واعداً عائلته والجماهير بأن يَتعلّمَ من هذا الدّرس.

أمّا فودين فقدّم اعتذارَه عبر حسابِه في تويتر قائلاً: "إنّه لاعبُ شاب وأمامَه الكثير ليتعلّمَه لكنّه يَعلمُ حجمَ مسؤوليّة تمثيل إنكلترا واللّعب لمانشستر سيتي معترفاً أنّ التصرّفَ الذي قام به كان خاطئاً مؤكدا أنّه سيتعلّم الكثيرَ من هذا الدّرس أيضاً".

