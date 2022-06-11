ساوثغيت: "سأرحل إن لم يكن مرحباً بي"

ويتذيل المنتخب الإنكليزي ترتيب المجموعة الثالثة من المستوى الأول بنقطة واحدة.

وسيلتقي المنتخب الإنجليزي في وقت لاحق من اليوم السبت مع نظيره الإيطالي صاحب الصدارة برصيد أربع نقاط.



وقاد ساوثغيت منتخب إنجلترا لقبل نهائي كأس العالم 2018 في روسيا ولنهائي بطولة أوروبا 2020 في العام الماضي وفي تشرين الثاني الماضي مدد تعاقده مع الاتحاد الإنكليزي حتى 2024.

وقال ساوثغيت للصحفيين "لن أستمر إن لم أكن محل ترحيب لكني أعتقد أن بوسعي القيام بعمل جيد مع الفريق وأعتقد أننا قمنا بعمل جيد مع الفريق".

وأضاف: "لقد سبق وقلت ذلك دائما. هل سأستمر هنا للأبد؟... سيتولى شخص آخر تدريب منتخب إنكلترا، المهم في ذلك هو اللاعبون".

وأردف قائلاً: "هل أشعر أنا بأن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم ويستجيبون لما نقوم به؟ نعم أشعر بذلك".









