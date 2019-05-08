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دوري أبطال أوروبا
دوري الأمم الأوروبية

رونالدو سيكون ضمن قائمة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية

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أكد مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس أن نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو سيكون ضمن قائمة المنتخب الذي يستضيف نصف نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية في حزيران/يونيو المقبل.

Reuters

وصرح سانتوس لقناة "سبورت تي في" الرياضية البرتغالية، "نعم، سيكون بالتأكيد" ضمن القائمة النهائية التي سيعلن عنها في 23 أيار/مايو.
وتابع "غيابه عن مرحلة التصفيات كان مبررا، وهو مشروع ومفهوم".

وغاب رونالدو عن منتخب بلاده منذ الخروج من ثمن نهائي مونديال روسيا 2018 أمام الأوروغواي، للتركيز على التأقلم مع فريقه الجديد يوفنتوس الذي انضم إليه في صيف العام ذاته بعد تسعة أعوام أمضاها في ريال مدريد الإسباني، لقاء صفقة قيمتها نحو 100 مليون يورو.

وبعد عودته لارتداء قميص البرتغال للمرة الأولى في آذار/مارس الماضي، عجز رونالدو عن هز الشباك أمام أوكرانيا (صفر-صفر) في لشبونة ضمن المجموعة الثانية من تصفيات كأس أوروبا 2020، قبل أن يتعرض لإصابة في الفخذ في مباراته الثانية أمام صربيا 1-1.

ويخوض منتخب البرتغال بطل أوروبا 2016، نصف نهائي دوري الأمم في الخامس من حزيران/يونيو ضد سويسرا، عشية نصف النهائي الثاني بين هولندا وإنكلترا. ويقام النهائي في التاسع من الشهر ذاته في البرتغال أيضا.
 

منتخب البرتغال دوري الأمم الأوروبية كريستيانو رونالدو
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