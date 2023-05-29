دوري الأمم الأوروبية: مانشيني يستدعي قائمة أولية لمنتخب إيطاليا

تلتقي إيطاليا مع إسبانيا في نصف النهائي الثاني المقرر في الخامس عشر من حزيران/يونيو القادم.

لم يستدع المدرب الإيطالي لهذا المعسكر في سردينيا اعتباراً من الخامس من الشهر المقبل، اللاعبين الدوليين في فيورنتينا وإنتر وذلك لانشغال الفريقين في نهائي كل من كونفرنس ليغ في السابع من حزيران/يونيو ودوري أبطال أوروبا في العاشر منه توالياً.

كما لم يستدع جورجيو سكالفيني (أتالانتا) أو ساندرو تونالي (ميلان) لتتاح لهما الفرصة للمشاركة مع المنتخب في نهائيات بطولة أوروبا لما دون 21 عاماً التي تنطلق في 21 الشهر المقبل.

من ناحية أخرى، استدعى العديد من اللاعبين الغائبين منذ أشهر عن المنتخب مثل ماتيا زاكاني وتشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، أليساندرو فلورنتسي (ميلان)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) أو نيكولو زانيولو (غلطة سراي التركي).

واستُدعي مدافع ليتشي فيديريكو باسكيروتو للمرة الأولى إلى صفوف الأزوري بطل أوروبا.

وعلى الاتحاد الايطالي أن يرسل لائحة من 23 اسماً إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بحلول منتصف ليل الاثنين المقبل.

وهنا القائمة الأولية من 26 لاعبا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أليكس ميريت (نابولي)، جولييلمو فيكاريو (إمبولي).

خط الدفاع: فيديريكو باسكيروتو (ليتشي)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، أليساندرو بونجورنو (تورينو)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، أليساندرو فلورنتسي (ميلان)، فيديريكو غاتي (يوفنتوس)، ليوناردو سبيناتسولا (روما)، رافايل تولوي (أتالانتا).

خط الوسط: براين كريستانتي (روما)، دافيدي فراتيزي (ساسوولو)، جورجينيو (أرسنال الإنكليزي)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، لورنتسو بيليغريني (روما)، ماتيو بيسينا (مونتسا)، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نيكولو زانيولو (غلطة سراي التركي).

خط الهجوم: دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، ويلفريد نيوتو (ليدز يونايتد الانكليزي)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، جاكومو راسبادوري (نابولي)، ماتيو ريتيغي (تيغريس الارجنتيني)، ماتيا زاكاني (لاتسيو).

