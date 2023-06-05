دوري الأمم الأوروبية: فاتي وناتشو في تشكيلة إسبانيا

وتعرض وليامس للاصابة خلال تعادل فريقه أتلتيك بلباو ضد ريال مدريد الاحد في المرحلة الاخيرة من الدوري الاسباني، فيما تعرّض غارسيا (29 عاماً) للإصابة خلال فوز فريقه أوساسونا على جيرونا 2-1.

وبعد تلقي التقرير الطبي من أوساسونا، استدعى مدرّب "لا روخا" الجديد لويس دي لا فوينتي المدافع المخضرم لريال مدريد البالغ 33 عاماً وصاحب 23 مباراة دولية.

أما فاتي (20 عامًا)، فقد خاض سبع مباريات دولية، آخرها الخسارة ضد المغرب في الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022.

وتلعب إسبانيا التي تخوض معسكراً في لا روساس بدءاً من الجمعة، مع إيطاليا في 15 حزيران/يونيو في انشخيده، بعد يوم من افتتاح نصف نهائي دوري الأمم بين هولندا وكرواتيا في روتردام.

ويلتقي الفائزان من نصف النهائي في 18 حزيران/يونيو في روتردام.

في وقت لاحق من يوم الاثنين، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن منتخبه سيواجه البرازيل في مباراة ودية في آذار/مارس 2024 في إسبانيا في مباراة تهدف لنشر الوعي لمكافحة العنصرية.

قال البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الشهر الماضي إن إسبانيا تعتبر "دولة عنصرية" في وطنه بعد تعرضه لإساءات خلال المباراة ضد فالنسيا.

