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الدوري الاسباني
دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية: إسبانيا تبدأ مشوارها في 3 أيلول/سبتمبر ضد ألمانيا

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يبدأ المنتخب الإسباني مشواره في منافسات المجموعة الرابعة من النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية في الثالث من أيلول/سبتمبر ضد نظيره الألماني في شتوتغارت، وذلك بحسب ما أفاد الجمعة الاتحاد المحلي للعبة.

AFP


وقال الاتحاد الإسباني في بيان "يسجل المنتخب الوطني عودته (من التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد) بمباراة رسمية في دوري الأمم الأوروبية في الثالث من أيلول/سبتمبر من المدينة الألمانية شتوتغارت. ستكون البداية ضد ألمانيا في الساعة 20:45 (18:45 ت غ)".

ولن تكون مباراة شتوتغارت الأولى وحسب لإسبانيا بعد العودة من التوقف الذي فرضه "كوفيد-19" على الأحداث الرياضية منذ آذار/مارس، بل ستكون الأولى أيضا لمدربها لويس إنريكي بعد عودته للاشراف على "لا روخا" في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وتضم المجموعة الرابعة للمستوى الأول من هذه البطولة التي توّجت البرتغال بطلة لنسختها الأولى، المنتخبين السويسري والأوكراني اللذين يتواجهان في اليوم ذاته.

وبعد مباراتها المرتقبة مع ألمانيا، تعود إسبانيا بعد ثلاثة أيام إلى أرضها لمواجهة أوكرانيا في اليوم الذي تلتقي فيه ألمانيا مع سويسرا على أرض الأخيرة.                  
                  
 

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