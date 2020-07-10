دوري الأمم الأوروبية: إسبانيا تبدأ مشوارها في 3 أيلول/سبتمبر ضد ألمانيا



وقال الاتحاد الإسباني في بيان "يسجل المنتخب الوطني عودته (من التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد) بمباراة رسمية في دوري الأمم الأوروبية في الثالث من أيلول/سبتمبر من المدينة الألمانية شتوتغارت. ستكون البداية ضد ألمانيا في الساعة 20:45 (18:45 ت غ)".

ولن تكون مباراة شتوتغارت الأولى وحسب لإسبانيا بعد العودة من التوقف الذي فرضه "كوفيد-19" على الأحداث الرياضية منذ آذار/مارس، بل ستكون الأولى أيضا لمدربها لويس إنريكي بعد عودته للاشراف على "لا روخا" في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وتضم المجموعة الرابعة للمستوى الأول من هذه البطولة التي توّجت البرتغال بطلة لنسختها الأولى، المنتخبين السويسري والأوكراني اللذين يتواجهان في اليوم ذاته.

وبعد مباراتها المرتقبة مع ألمانيا، تعود إسبانيا بعد ثلاثة أيام إلى أرضها لمواجهة أوكرانيا في اليوم الذي تلتقي فيه ألمانيا مع سويسرا على أرض الأخيرة.



