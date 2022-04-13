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دوري أبطال أوروبا
دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية​​​​​​​: أربع دول تترشح لاستضافة نهائيات 2023

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ترشحت كل من بلجيكا، هولندا، بولندا وويلز لاستضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم المقررة العام المقبل، وفق ما أعلن الاتحاد الاوروبي للعبة (يويفا) الأربعاء.

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ويغلق باب الترشيحات في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل على أن يعلن يويفا عن المضيف في كانون الثاني/يناير 2023.

وتقام النهائيات (مباراتا دور الأربعة ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية) بين 14 و18 حزيران/يونيو 2023.

فازت البرتغال بلقب النسخة الأولى على أرضها عام 2019 على حساب هولندا، فيما أحرزت فرنسا الثانية بفوزها على إسبانيا في إيطاليا في تشرين الاول/أكتوبر الماضي.

وينطلق موسم 2022-2023 من دوري الأمم في حزيران/يونيو المقبل حيث يخوض كل منتخب من المستوى الأول أربع مباريات ومن ثم مباراتين في أيلول/سبتمبر.

                  

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