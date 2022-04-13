دوري الأمم الأوروبية​​​​​​​: أربع دول تترشح لاستضافة نهائيات 2023

ويغلق باب الترشيحات في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل على أن يعلن يويفا عن المضيف في كانون الثاني/يناير 2023.

وتقام النهائيات (مباراتا دور الأربعة ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية) بين 14 و18 حزيران/يونيو 2023.

فازت البرتغال بلقب النسخة الأولى على أرضها عام 2019 على حساب هولندا، فيما أحرزت فرنسا الثانية بفوزها على إسبانيا في إيطاليا في تشرين الاول/أكتوبر الماضي.

وينطلق موسم 2022-2023 من دوري الأمم في حزيران/يونيو المقبل حيث يخوض كل منتخب من المستوى الأول أربع مباريات ومن ثم مباراتين في أيلول/سبتمبر.



