المنتخب الفرنسي يحافظ على آماله بالبقاء في المستوى الأول

وسجل كل من كيليان مبابي (56) وأوليفيه جيرو (65) هدفي منتخب الديوك.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، انتصر المنتخب الكرواتي على منتخب الدنمارك 2-1.

ويدين المنتخب الكرواتي بفوزه لكل من بورنا سوسا (49) و لوفرو ماجر (79) فيما كان هدف الضيوف بواسطة كريستيان إريكسن في الدقيقة 77.

وتتصدر كرواتيا المجموعة بـ10 نقاط فيما يأتي المنتخب الدنماركي في مركز الوصافة بـ9 نقاط ثم فرنسا في المركز الثالث (5 نقاط) والنمسا بـ4 نقاط.

هولندا على أعتاب التأهل

حقق المنتخب الهولندي فوزه الرابع في المسابقة وبات قاب نقطة من نصف النهائي، منتصراً على بولندا بهدفين نظيفين.

وسجّل هدفي "الطواحين" لاعب أيندهوفن كودي غاكبو (14) ومهاجم أياكس ستيفن بيرخفين (60).

وبالتالي، بقي المنتخب الهولندي متصدراً للمجموعة الرابعة مع 13 نقطة من خمس مباريات، متقدماً بفارق 3 نقاط عن وصيفه البلجيكي. في حين بقيت بولندا ثالثة مع أربع نقاط أمام ويلز (1).

وفي المواجهة الثانية، كان هدفا لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين وفنربهتشه التركي ميتشي باتشوايي في الدقيقتين 11 و38، كافيين للفوز على ويلز التي أحرزت هدفاً يتيماً من توقيع مهاجم بورنموث الإنكليزي كيفير مور (50).

وبهذا الفوز، تمركز منتخب "الشياطين الحمر" خلف هولندا ثانياً مع 10 نقاط، فيما تذيّلت ويلز الترتيب بنقطة وحيدة، وبالتالي على ويلز الفوز على بولندا في كارديف لتفادي الهبوط إلى المستوى الثاني.



