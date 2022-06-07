السلطات الألمانية تعتقل مشجعين إنكليز لأداء التحية النازية

ألقت السلطات الألمانية الثلاثاء القبض على مشجعين إنكليز على خلفية إلقاء التحية النازية في ميونيخ قبيل المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثالثة من الجولة الثانية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، وفقاً لتقارير محلية.

عشية المباراة، ورد أنه تم القبض على اثنين من المشجعين الإنكليز في وسط مدينة ميونيخ بسبب تأدية التحية النازية، المحظورة في ألمانيا.

كما تم استدعاء رجال الإطفاء إلى فندق في وسط ميونيخ بعد أن أضاء مشجع إنكليزي شعلة من النافذة، ما أدى إلى انتشار الدخان في المبنى وإطلاق إنذار الدخان.

وتدخلت الشرطة في المدينة البافارية مرتين عقب أحداث اضطراب حيث كانت مجموعة من حوالي 300 من مشجعي إنكلترا تفتعل المشكلات.

وقال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب "الأسود الثلاثة" الاثنين إنه يأمل ألا "يحرجنا سلوك المشجعين أثناء السفر"، مقراً "تشعر بالخجل عندما تسمع عن ذلك".