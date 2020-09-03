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دوري الأمم الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية

إصابة حارس مرمى المنتخب الفرنسي مانداندا بفيروس كورونا

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعلن إصابة حارس المرمى ستيف موندوندا بفيروس كورونا ليغيب عن مباراتي السويد وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية.

AFP
المنتخب الفرنسي فرنسا دوري الأمم الأوروبية ستيف مانداندا
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