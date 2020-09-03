إصابة حارس مرمى المنتخب الفرنسي مانداندا بفيروس كورونا September 3, 2020 18:53 الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يعلن إصابة حارس المرمى ستيف موندوندا بفيروس كورونا ليغيب عن مباراتي السويد وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية. AFP المنتخب الفرنسي فرنسا دوري الأمم الأوروبية ستيف مانداندا السابق دوري الأمم الأوروبية: هولندا ت اقرأ التالي أوكرانيا تستهل مشوارها بفوزها اقرأ آخر الأحداث September 4, 2020 23:43 دوري الأمم: إسبانيا تخطف تعادلاً قاتلاً من ألمانيا September 4, 2020 00:42 لوف: "نشعر بخيبة أمل" September 4, 2020 00:37 تياغو: "قدّمنا مباراة جيدة" September 4, 2020 00:27 راموس: "نحن لا نستسلم أبدا" September 4, 2020 00:15 سانيه: "حاولنا تجنب السيناريو الأسوأ لكننا فشلنا" September 4, 2020 00:03 إنريكي سعيد بنقطة التعادل أمام ألمانيا September 3, 2020 23:43 إيرلندا تقتنص التعادل من بلغاريا September 3, 2020 23:26 فوز ثمين لروسيا على صربيا September 3, 2020 23:25 أوكرانيا تستهل مشوارها بفوزها على سويسرا September 3, 2020 18:53 إصابة حارس مرمى المنتخب الفرنسي بفيروس كورونا