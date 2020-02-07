وكانت المباراة المثيرة التي انتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل منهما بعد أن كان أياكس متقدما بأربعة أهداف لواحد، وشهدت المواجهة طرد لاعبين من الفريق الهولندي في ظرف ثوان فقط. وكشفت تقارير إعلامية أن اجتماع حكام اليويفا الذي أقيم في مايوركا ذكر أن الحكم الإيطالي جانلوكا روكي ارتكب أخطاء فادحة حرمت أياكس الفوز.

وعلق النجم السابق والرئيس التنفيذي لنادي أياكس إدوين فان دير سار على هذه الأنباء قائلا إن تلك النتيجة أثرت بشكل كبير على ترتيب المجموعة النهائي وتسببت في إقصاء الفريق من البطولة، مضيفا أنهم لن يتخذوا أي إجراءات قضائية ضد اليويفا للمطالبة بتعويضات مالية بسبب خروج الفريق من دوري الأبطال.