يونغ: "مباراة تشيلسي لن تكون يسيرة" July 11, 2020 09:19 0:44 دقيقة أكد أندرياس يونغ عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ أن مواجهة فريقه لتشيلسي في إياب الدور ثمن النهائي ستكون صعبة متمنيا العبور إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز من مبارة نابولي وبرشلونة. مقابلات دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 2:23 دقيقة مباراة برشلونة وبلد الوليد - التغطية الخاصة 0:34 دقيقة هاردن ووستبروك يغيبان عن صفوف هيوستن ! 0:52 دقيقة سيميوني يحذّر من خطورة لايبزيغ 0:52 دقيقة الإصابة تحرم ليفربول من خدمات هندرسون 0:44 دقيقة يونغ: "مباراة تشيلسي لن تكون يسيرة" 0:35 دقيقة كروشه: "ننتظر ملاقاة أتلتيكو مدريد بشغف" 1:19 دقيقة غوارديولا يؤكد صعوبة مواجهة "ريال" في دوري الأبطال 4:06 دقيقة ريال مدريد يبتعد بالصدارة بعد فوز صعب على ألافيس 0:10 دقيقة هل يملك ريال مدريد مباريات أسهل من برشلونة؟ 1:17 دقيقة بوتراغينيو يتجنب التعليق على قرعة أبطال أوروبا