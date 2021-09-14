وسجل كريستيانو رونالدو هدف يونايتد، بالدقيقة 13، مستغلاً تمريرة رائعة للغاية من مواطنه برونو فيرنانديز بالقدم من الخارج.

وهو الهدف الأوّل لرونالدو بقميص "الشياطين الحمر" على الصعيد الأوروبي منذ هدفه الاخير على ملعب "الإمارات" في أرسنال في نصف نهائي عام 2009، عندما سجّل ثنائية قبل أن ينضم إلى ريال مدريد الإسباني.

كريستيانو رونالدو يواصل تطويع الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا

وتعرض فريق المدرب النرويجي سولشار لضربة قوية بطرد لاعبه آرون فان بيساكا الذي تدخل بشكل عنيف على كريستوفر مارتيميز 35.

وعادل أصحاب الأرض في الشوط الثاني بواسطة الكاميروني نيكولاس مومي نغيمالو الذي تابع كرة سليفان هيفتي ببراعة 66.

وضغط يونغ بويز بقوة في الدقائق التي تلت هدف التعادل، مستغلين النقص العديد في صفوف منافسهم، وكان لهم ما أرادوا بهدف قاتل في الدقيقة 90+5 عن طريق الأميركي جوردان سيباتشيو الذي استغل خطأ فادحاً بالتمرير من قبل البديل لينغارد.

ولم يسبق لفريق يونغ بويز أن فاز على يونايتد في مباراتيه السابقتين في دوري الأبطال، حيث خسر في دور المجموعات في موسم 2018-2019، خلال المشاركة اليتيمة للفريق في المسابقة الأم حين استهل مغامرته الاوروبية بخسارة على أرضه أمام "الشياطين الحمر" بنتيجة 0-3.

وفشل يونايتد في المحافظة على عاداته في مبارياته الافتتاحية في دوري الابطال، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة في 21 مباراة (قبل هذه الأمسية)، كانت أمام أيندهوفن الهولندي 1-2 موسم 2015-2016 بإدارة الهولندي لويس فان غال، مقابل 13 فوزاً و7 تعادلات.

ودفع مدرب يونايتد النرويجي أولي غونار سولشاير بلاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك أساسياً للمرة الولى هذا الموسم على الجهة اليسرى للهجوم، في حين حلّ المدافع السويدي فيكتور ليندلوف بدلاً من الوافد الجديد الفرنسي رافايل فاران والبرازيلي فريد بدلاً من الصربي نيمانيا ماتيتش في الوسط.

