وعزز رونالدو صدارته لترتيب هدافي أمجد الكؤوس موسعاً الفارق عن ملاحقه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الثاني بـ120 هدفاً.

وبحسب أوبتا، بات يونغ بويز الفريق الـ36 الذي يهز الدون شباكه في أمجد الكؤوس بالتساوي مع ميسي.

وعادل CR7 ، الرقم الخاص بأكثر اللاعبين مشاركةً في دوري الأبطال والمسجل باسم ايكر كاسياس (177 مباراة).

ولم يشارك كريستيانو رونالدو بقميص مانشستر يونايتد في دوري الأبطال قبل هذه المباراة منذ أيار/ مايو 2009 (12 عاماً و110 أيام) وهي رابع أطول فجوة لمشاركة لاعب مع فريق في تاريخ البطولة.

63 - In 68 Champions League appearances since turning 30, Cristiano Ronaldo has scored 63 goals - 35 more than any other player has scored aged 30 or older in Champions League history. Durable. pic.twitter.com/jUhUS95gnh — OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2021

وسجل رونالدو 63 هدفاً في 68 مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا منذ بلوغه الثلاثين من عمره، أكثر بـ 35 هدفًا من أي لاعب آخر في سن الثلاثين أو أكثر في تاريخ دوري أبطال أوروبا.