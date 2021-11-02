وحقق فريق السيدة العجوز انتصاره الرابع تواليا رافعاً رصيده الى 12 نقطة بالعلامة الكاملة أمام تشلسي (9) الذي تلقى هزيمته الوحيدة امام الفريق الإيطالي، فيما يحتل زينيت المركز الثالث (ثلاث نقاط) مقابل رصيد خالٍ لمالمو.

في تورينو، وضع يوفنتوس إخفاقاته في الدوري خلفه بعد خسارته في مباراتيه الاخيرتين، وحجز مقعده الى دور الـ16 بفضل مهاجمه الدولي الارجنتيني باولو ديبالا الذي حمل شارة القيادة في مباراته رقم 50 في دوري الابطال وسجل هدفين.

وأحكم فريق "السيدة العجوز" سيطرته على مجريات الشوط الاول وهدد باكرًا ععبر تسديدة من فيديريكيو برنارديسكي تصدى لها الحارس ستانيسلاف كريتسيوك (8)، قبل أن ترتد تسديدة لديبالا من القائم (9).

وافتتح الأرجنتيني النتيجة بعدما تهيأت الكرة أمامه إثر ركنية تابعها بيسراه صاروخية في سقف المرمى (11).

وعلى عكس مجريات اللعب، منح المدافع ليوناردو بونوتشي التعادل للضيوف بعدما حاول تشتيت عرضية من فياشيسلاف كارافاييف نزلت ساقطة في مرمى حارسه البولندي فويتشيخ تشتتشني (26).

وواصل يوفنتوس ضغطه في محاولة للتقدم مجددًا وكان كريستيوك على الموعد للتصدي لمحاولة قوية من فيديريكو كييزا (30) الذي تألق أيضا في إبعاد رأسية الاميركي ويستون ماكيني (41) وتسديدة برنارنديسكي (43).

وبدأ النادي الشمالي الشوط الثاني من حيث أنهى الأول وتحصل على ركلة جزاء إثر عرقلة من البرازيلي كلاودينيو على كييزا، انبرى لها ديبالا وأهدر المحاولة الاولى مسددًا بجانب القائم الأيسر، إلا أن الحكم أمر بإعادتها لدخول لاعبيَن من الخصم الى المنطقة قبل تسديد الارجنتيني للكرة ليضعها في المكان ذاته زاحفة ولكن داخل الشباك هذه المرة (58).

وسجل كييزا الهدف الثالث بعدما راوغ المدافع قبل ان يسدد الكرة في الشباك (73).

وأضاف الاسباني ألفارو موراتا الرابع بتمريرة من ديبالا (82)، قبل أن يسجل الايراني ساردار أزمون الهدف الثاني للضيوف (90+2).

