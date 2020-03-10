يورغن كلوب: لعبنا شوطا في مدريد ومازال أمامنا شوط آخر في ليفربول March 10, 2020 16:04 9:48 دقيقة تقارير إخبارية يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة لايبزيغ وتوتنهام - التغطية الخاصة 0:30 دقيقة أتالانتا وفالنسيا - التغطية الخاصة 0:25 دقيقة إصابة "مالك" أولمبياكوس ونوتنغهام بفيروس كورونا 10:41 دقيقة موجز الأخبار 0:53 دقيقة عدوى إقامة المباريات بدون جمهور تصل إلى ألمانيا 3:05 دقيقة سولشار يفوز ذهاباً وإياباً على السيتي في موسم واحد 0:31 دقيقة الدوري الإسباني يدخل على خط حظر الجماهير 1:57 دقيقة تألق لافت للدولي المغربي النصيري في صفوف إشبيلية 0:39 دقيقة محامو رونالدينيو يسعون للإفراج عنه 0:41 دقيقة رسمياً قمّة برشلونة ونابولي بدون جمهور