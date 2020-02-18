يايا توريه يحذّر مانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد February 18, 2020 16:00 0:45 دقيقة أبدى النجم الإيفواري يايا توريه لاعب نادي كينغداو هوانغهاي الصيني تخوفه على فريقه السابق مانشستر سيتي من المواجهة أمام ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. واعتبر توريه أنه من الصعب ألا يتواجد الريال في ربع النهائي أو نصف النهائي. مقابلات يايا توريه -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة مباراة أتلتيكو مدريد (1) وليفربول (0) بث مباشر 0:31 دقيقة الهيدوس يغيب عن السد ثلاثة شهور 0:29 دقيقة دورتموند (2) وسان جيرمان (1) - التغطية الخاصة 3:44 دقيقة الدحيل يتنازل عن الصدارة بخسارته من التعاون 4:20 دقيقة السد يكتسح سباهان والنصر يعود بالفوز من أرض العين 11:30 دقيقة موجز الأخبار 1:11 دقيقة ضمّ ريال مدريد لرينيه يكشف استراتيجيته المستقبلية 0:46 دقيقة راش مذهول بمستوى ليفربول هذا الموسم 0:38 دقيقة خوليت متفاجئ بردة فعل اللاعبين بشأن "ماريغا" 0:45 دقيقة يايا توريه يحذّر "سيتي" قبل مواجهة ريال مدريد