وقائع المؤتمر الصحفي لمانشستر سيتي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS June 9, 2023 19:44 18:12 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحفي لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي قبل مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي غدًا السبت على ملعب أتاتورك في اسطنبول. مقابلات إنتر دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 5:04 دقيقة رود يتجاوز زفيريف ويصعد إلى نهائي رولان غاروس 2:50 دقيقة ميامي تعيش على وقع حدثين بارزين 18:12 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمانشستر سيتي قبل النهائي 5:23 دقيقة دجوكوفيتش يُشيد بألكاراث 11:42 دقيقة دجوكوفيتش يبلغ نهائي بطولة رولان غاروس 33:04 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لإنتر قبل نهائي الأبطال 1:12 دقيقة كريستال بالاس يتعاقد مع جيفيرسون ليرما 0:38 دقيقة فالنسيا يفعل بند شراء المدافع أوزكاجار 2:46 دقيقة الإعلام يكشف تفاصيل عقد ميسي الجديد 1:10 دقيقة مانشستر سيتي وإنتر يصلان إلى إسطنبول