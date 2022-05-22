وثائقي شخصية البطل - ريال مدريد May 22, 2022 22:21 53:52 دقيقة موسم استثنائي قدمه الفريق الملكي ريال مدريد . حارب فيه حتى الرمق الأخير، وكانت الريمونتادا جزءا من شخصيته .. إنها شخصية البطل. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ريال مدريد -آخر الفيديوهات 2:52 دقيقة برشلونة يُكمل الموسم بهزيمة أمام فياريال 4:23 دقيقة أتلتيكو مدريد ينهي الموسم في المركز الثالث 53:52 دقيقة وثائقي شخصية البطل - ريال مدريد 0:29 دقيقة قادش يضمن البقاء وغرناطة يغادر دوري الأضواء 1:06 دقيقة مبابي سعيد لمواصلة المشوار مع باريس سان جيرمان 0:45 دقيقة ألياسيم إلى الدور الثاني في رولان غاروس 3:53 دقيقة أجمل 10 أهداف في الدوري الإنكليزي هذا الموسم 11:40 دقيقة مراسم تتويج مانشستر سيتي باللقب 0:35 دقيقة ميلان يتوّج بلقب الدوري بعد غياب دام 11 عاماً 0:15 دقيقة يونايتد في الدوري الأوروبي رغم سقوطه أمام بالاس