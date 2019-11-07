وتمكن والكر خلال نحو 13 دقيقة من الحفاظ على نظافة شباكه مساهماً في خروج فريقه متعادلاً 1-1 في مواجهة الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة.

ومع بداية الشوط الثاني، أخرج المدرب بيب غوارديولا حارسه البرازيلي إيدرسون كإجراء احترازي بعد إصابة طفيفة لحقت به، فدخل التشيلي كلاوديو برافو الذي تلقى هدفاً في الدقيقة 49 سجله الكرواتي ماريو بازاليتيش.

وفي الدقيقة 81، طرد الحكم البيلاروسي أليكسي كولباكوف الحارس برافو لإعاقته السلوفيني جوزيب إيليسيتش فتم اسناد مهمة حراسة المرمى للمدافع الدولي الإنكليزي كايل والكر، الذي جاء بديلاً للدولي الجزائري رياض محرز (84)، واستطاع الذود عن مرماه بكل شجاعة.



