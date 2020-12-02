هيريرا يشيد بأداء نيمار من قبل beIN SPORTS December 3, 2020 00:46 1:44 دقيقة أشاد اللاعب الإسباني أندير هيريرا بأداء رفاقه في فريق باريس سان جيرمان وخاصة بما قدمه البرازيلي نيمار الذي ساهم في تحقيق نقاط الفوز أمام مانشستر يونايتد. مقابلات باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد أندير هيريرا -آخر الفيديوهات 3:33 دقيقة بوروسيا دورتموند إلى ثمن النهائي بتعادله مع لاتسيو 4:35 دقيقة يوفنتوس ينتصر في ليلة انجاز جديد لكريستيانو 2:49 دقيقة برشلونة يواصل التألق ويعزز صدارته للمجموعة السابعة 3:07 دقيقة جيرو يقود تشيلسي لتحقيق فوز كبير على إشبيلية 6:39 دقيقة فوز مثير للايبزيغ على اسطنبول باشاكشهير 0:38 دقيقة "كاف" يسلّط عقوبة بمباراتين على حسين الشحّات 0:47 دقيقة المغربي أبرهون يفارق الحياة 1:47 دقيقة دورتموند يستضيف لاتسيو وعينُه على الفوز 0:50 دقيقة كيروش لم يعد مدرباً لكولومبيا 2:23 دقيقة نجم ديلور يسطع في سماء الدوري الفرنسي