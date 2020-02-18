متابعة: مازن الريس

تألق النرويجي هالاند بشكل ملفت مانحاً فريقه بوروسيا دورتموند الألماني الأفضلية على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2-1 يوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد شوط أول سلبي مع خطورة أوضح لأصحاب الأرض منح هالاند التقدم لبوروسيا دورتموند من متابعته لكرة حائرة (69).

وردّ البرازيلي نيمار العائد من الإصابة بتسجيله هدف التعادل مستفيداً من تمريرة مبابي (75)، لكن هالاند عاد ليفرض نفسه نجماً للقاء بتسجيله الثاني من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء (77).

ودخل توخيل بتشكيلة مثيرة للاستغراب بعض الشيء إثر لعبه بلا مهاجم صريح تاركاً الأوروغوياني كافاني والأرجنتيني إيكاردي على دكة البدلاء ومعتمداً على الأرجنتيني دي ماريا ونيمار ومبابي في المقدمة، إذ لم تظهر فاعلية الثلاثي السريع مع سيطرة باريس سان جيرمان على الكرة لتأتي الخطورة عبر مرتدات دورتموند.

ويحتاج باريس سان جيرمان للفوز بهدف دون رد للتأهل، أو بفارق هدفين على الأقل في حال تسجيل دورتموند في مواجهة العودة، علماً أنّ تكرار نتيجة الذهاب سيؤدي إلى التمديد.

مباراة سان جيرمان وبورسيا دورتموند - التغطية الخاصة

(90+2) آخر فرص باريس سان جيرمان تأتي من ضربة رأس لتياغو سيلفا فوق المرمى.

(86) حكيمي كاد يضيف الثالث وتسديدته خارج المرمى.

(81) القائم يحرم نيمار من تعديل الكفة.

هدف (77): هالاند ينهي أفراح باريس سان جيرمان سريعاً بهدفٍ ثانٍ من تسديدة قوية.

هدف (75): نيمار يدرك التعادل بعد مجهود فردي رائع من مبابي.

(75) نافاس يحرم هالاند من الهدف الثاني بعد خروجه الشجاع.

هدف (69): هالاند يضع بوروسيا دورتموند في المقدمة.

(67) وتيرة المباراة ترتفع وحكيمي يجرب حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تعلو المرمى.

(66) ثنائية مبابي ونيمار كادت تسفر عن هدف لولا براعة بوركي.

(65) السويسري بوركي يتصدى بهدوء لتسديدة من مبابي.

(50) هالاند يبالغ في المراوغة ويهدر فرصة افتتاحه التسجيل.

(49) المغربي أشرف حكيمي يهرب من الرقابة ويرسل عرضية خطيرة ينقذها البرازيلي تياغو سيلفا في الرمق الأخير.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف.

(36) النرويجي هالاند يهدر فرصة التسجيل في مناسبتين خلال دقيقة واحدة.

(27) نافاس ينقذ مرمى باريس سان جيرمان بتصديه لتسديدة سانشو.

(21) إيمري جان يتباطأ والدفاع ينقذ الموقف في اللحظة الأخيرة.

(14) الإنكليزي سانشو يظهر بتسديدة خادعة تجاور مرمى باريس سان جيرمان.

(11) أول تهديد حقيقي يأتي من ركلة حرة مباشرة بتسديدة قوية من البرازيلي نيمار تنحرف قليلاً عن المرمى.

نية الفريقين واضحة بافتتاح التسجيل في أول ست دقائق دون خطورة حقيقية.

انطلاق المباراة.

التشكيلة الرسمية لكل من دورتموند وسان جيرمان