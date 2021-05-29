وكانت المنافسة على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا على أشدها حتى الأمتار الأخيرة نظراً لوجود العديد من الهدافين الذين يواصلون مشوارهم في البطولة مع أنديتهم إلا أنّ اللقب آل لصالح هالاند في النهاية بفضل أهدافه العشرة.

وتزّعم النرويجي إيرلينغ هالاند ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مبكراً ولم يتمكن أحد من زعزعة صدارته رغم منافسة وصيفه مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.



وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني زعيماً لترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم 2019-2020 برصيد 15 هدفاً وهو ما ساعد الفريق البافاري على الفوز باللقب.



ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ برصيد 134 هدفاً وهو رقم من الصعب كسره في المواسم المقبلة منطقياً، خاصة وأنّ صاروخ ماديرا اعتاد على تسجيل حضوره تهديفياً.