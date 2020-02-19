هاتيبور فخور بالنتيجة المبهرة February 20, 2020 00:05 1:30 دقيقة عبر الهولندي هانز هاتيبور عن فخره بقيادة فريقه أتالانتا الإيطالي إلى الفوز الرائع على فالنسيا الإسباني 4-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء. -آخر الفيديوهات 1:30 دقيقة هاتيبور فخور بالنتيجة المبهرة 0:59 دقيقة فيرنر: "كانت مباراة صعبة" 1:50 دقيقة غاسبيريني: "هدفنا تخطي هذا الدور" 1:20 دقيقة لوريس يشيد بأداء لايبزيغ 0:59 دقيقة مورينيو: "إنه موقف صعب" 3:11 دقيقة لايبزيغ يعود من لندن بفوز ثمين أمام توتنهام 2:44 دقيقة مانشستر سيتي يتجاوز وست هام بثنائية 4:04 دقيقة أتالانتا يرتدي ثوب الكبار في سان سيرو 11:20 دقيقة موجز الأخبار 0:47 دقيقة ميسي مستغرب مما يحصل في برشلونة !