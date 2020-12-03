أطلق النجم البرازيلي نيمار تصريحا لافتا إثر فوز فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي على مانشستر يونايتد الانكليزي 3-1 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء أكد فيه رغبته الجارفة في اللعب مجددا مع نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء كلام ميسي في تصريحات لشبكة "اي اس بي أن" الأميركية "ما أريده أكثر من أي شيء آخر، هو الاستمتاع مجددا بالتواجد معه على أرضية الملعب".

وأضاف "أرغب جدا في اللعب مجددا معه، يتعين علينا القيام بذلك العام المقبل".

وتابع مازحا "أنا مستعد للتخلي له عن مركزي داخل الملعب".

ولعب نيمار الى جانب ميسي على مدى أربع سنوات قبل ان ينتقل الى باريس سان جيرمان عام 2017.

وفي سياق متصل أكد كارليس توسكيتس رئيس اللجنة المؤقتة المسيرة لشؤون برشلونة، أنه كان من الأفضل بيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشار توسكيتس إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه النادي الكتالوني كان سيدفعهم لقبول بيع ميسي، سيما أن هذه العملية من المنظور الاقتصادي سيكون وقعها جيداً على النادي من خلال الأموال التي سيتم إدخالها وكذلك توفيرها.

وفيما يخص نيمار، أكد توسكيتس أنه لا أموال في برشلونة وعملية قدومه لا يمكن أن تتم إلا بالمجان.. إلا في حال قدوم رئيس جديد وبيديه معجزة، غير ذلك فإنها صفقة صعبة الحصول.