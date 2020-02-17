وضمّت قائمة باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي التي أعلنت في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الإثنين العديد من اللاعبين البارزين بعد أن غابوا عن مباراة سان جيرمان وأميان في الدوري الفرنسي السبت الفائت.

وشهدت اللائحة التي تضم واحداً وعشرين لاعباً عودة النجم البرازيلي نيمار بعد غيابه عن المباريات الأربع الأخيرة، ومبابي القوة الضاربة مع الفريق الباريسي هذا الموسم.

ويغيب عن اللائحة متوسط الميدان الأرجنتيني لياندرو باريديس، وسيواجه الفريق الباريسي دورتموند غداً الثلاثاء ضمن مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.