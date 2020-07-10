وأكّد الخليفي أن أتالانتا منافس يحترمه الجميع كالعادة وهو الذي عزّز مكانته هذا الموسم كواحد من أفضل الفرق الإيطالية.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي سحبت الجمعة عن مواجهة مثيرة ومنتظرة بين باريس سان جيرمان وأتالانتا، نظراً للكرة الهجومية السائدة في أداء بطل فرنسا ومفاجآة إيطاليا السارة.

وأضاف الخليفي أنّ الجماهير تنتظر بفارغ الصبر تقاسم تلك المشاعر الجياشة مع فريقها المفضل ولكن قبل ذلك لدى الفريق مباراتان نهائيتان على الصعيد المحلي آخر هذا الشهر.

ووجّه رئيس سان جيرمان رسالة أخرى للجماهير يؤكد فيها بأنّ الجميع سيبذل كل ما بوسعه للدفاع وتشريف قميص النادي في أعرق المسابقات الأوروبية.