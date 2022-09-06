

ولم يضيع الروسونيري الوقت حيث استأنف تدريباته في مركز التدريبات في "ميلانيلو" بعدما حسم ديربي ميلانو مع الجار إنتر بثلاثة أهداف لهدفين.

وأجرى بطل إيطاليا حصّته التدريبية قبل السفر إلى النمسا حيث تسعى كتيبة المدرب ستيفانو بيولي إلى تسجيل نتيجة إيجابية وتحقيق النقاط الثلاث الأولى في مستهل مشوارها ضمن المجموعة الخامسة لأمجد الكؤوس الأوروبية.

مباراة ميلان وزالتسبورغ - معلومات البث مباشر

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وستبث مباراة ميلان وزالتسبورغ اليوم الثلاثاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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