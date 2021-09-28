ووقّع الأرجنتيني هدفه الرابع في الدقيقة 74 من موقعة "بارك دي برانس".

ويعدّ هذا الهدف السابع لليونيل ميسي في سبع مباريات أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وهي المباراة الرابعة التي يشارك فيها ميسي مع الفريق الباريسي منذ انتقاله إليه من برشلونة في أغسطس/آب الماضي في صفقة مدوّية والثانية في إطار أمجد الكؤوس الأوروبية بعد مواجهة كلوج بروج البلجيكي (1-1) في الجولة الافتتاحية.

وكانت مشاركة الأرجنتيني بين أخذ وردّ بعد تعرّضه لإصابة على مستوى ركبته اليسرى الأسبوع الماضي لكنه تعافى سريعاً وسجّل عودته من الباب الكبير مفتتحاً عداده التهديفي مع فريق العاصمة الفرنسية.