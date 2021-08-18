إثارة اللقاء تأتي من أنها تجمع فريقين توجا باللقب في وقت مضى، هذا ويسعى آيندهوفن بقيادة الألماني روجر شميت لتأكيد أحقيته في ورقة التأهل لدور المجموعات بعد إطاحته غلطة سراي التركي في الدور التمهيدي الثاني ومن ثم ميتيلاند الدنماركي في الدور التمهيدي الثالث بجدارة، فيما بلغ بنفيكا الذي يقوده المدرب جورج جيسوس هذا الدور على حساب سبارتاك موسكو الروسي بفوزه عليه ذهاباً وإياباً بذات النتيجة بهدفين دون رد .

