ويقام لقاء الإياب في 15 من شهر مارس القادم على ملعب يوهان كرويف في أمستردام.

قدم بنفيكا وأياكس مباراة مفتوحة ومثيرة تقدم فيها الضيف الهولندي مرتين لكن صاحب الأرض لم يستسلم وأبقى باب تأهله إلى ربع النهائي لأول مرة منذ موسم 2015-2016 مفتوحاً، لاسيما مع إلغاء قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة خارج الديار.

ويدين بنفيكا، بطل 1961 و1962، بتجنب السقوط على أرضه الى البديل الأوكراني رومان يارميتشوك الذي أدرك التعادل في الدقيقة 72 من مباراة سجل خلالها الهداف الإيفواري لأياكس سيباستيان هالير هدفه الحادي عشر في المسابقة هذا الموسم كما أنه كان صاحب التعادل لبنفيكا عن طريق الخطأ في مرماه.

وبعد بداية لصالح بنفيكا الذي هدد مرمى ضيفه في الدقيقة الثالثة برأسية صدها الحارس ريمكو باسفير للبلجيكي يان فيرتونغن الذي كان يواجه فريق بداياته الكروية (3)، دخل أياكس في أجواء اللقاء وانطلق نحو منطقة مضيفه حتى افتتح التسجيل في الدقيقة 18 بعدما استفاد من حطأ دفاعي للمضيف لكي ينطلق بهجمة سريعة انتهت بعرضية من البرازيلي أنتوني وصلت الى الصربي دوشان تاديتش الذي تابعها مباشرة في شباك الحارس اليوناني أوديسيس فلاخوديموس.

وبعد إعادته بنفيكا الى اللقاء بهدف عن طريق الخطأ بتحويله عرضية فيرتونغن في شباك حارسه باسفير (26)، عوض هالير سريعاً وأعاد أياكس إلى المقدمة بهدفه الحادي عشر في المسابقة هذا الموسم وذلك بعدما تابع كرة سددها في بادئ الأمر في الحارس فلاخوديموس إثر تمريرة من ستيفن بيرغويس، فعادت اليه ليسددها في الشباك البرتغالية (29).

وحصل هالير على فرصة ذهبية لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريق قبيل استراحة الشوطين بعدما سقطت الكرة أمامه إثر تسديدة مرتدة من القائم الأيسر لزميله المكسيكي إدسون ألفاريس، إلا أنه أطاح بالكرة بجانب القائم والمرمى مشرع أمامه (44).

وبعد سيل من الفرص الضائعة في الشوط الثاني، عادت الحياة إلى بنفيكا في الدقيقة 72 حين أدرك التعادل إثر كرة قوية سددها غونسالو راموس، فصدها الحارس باسفير لكنها وجدت في طريقها البديل المندفع ياريمتشوك الذي تابعها برأسه في الشباك (72).