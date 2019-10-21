مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو بث مباشر

موعد مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف

البث المباشر لمباراة يوفنتوس لوكوموتيف دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء انطلاقاً من الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يأمل يوفي أن يصل إلى النقطة السابعة بعد فوز وتعادل، أما لوكوموتيف فلديه 3 نقاط جراء فوز واحد وبدوره يتطلع لزيادة غلته ولو بنقطة إضافية. وذلك عندما يتقابل الفريقان في الجولة الثالثة من الدور الأول، لحساب المجموعة الرابعة.

مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 4.

مشاهدة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف في بث مباشر عبر الانترنت

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لقراءة التقديم الفني لمباريات يوم الثلاثاء:

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