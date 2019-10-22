مباراة ليفربول وجينك بث مباشر

موعد مباراة ليفربول وجينك

البث المباشر لمباراة ليفربول وجينك في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء انطلاقاً من الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول ومضيفه جينك ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2 بتعليق الزميل عصام الشوالي.

يخوض ليفربول مواجهة محفوفة بالمخاطر على أرض جينك البلجيكي وعينه على انتزاع النقاط الثلاث.

ويسعى رجال المدرب يورغن كلوب لتحقيق انتصارهم الثاني في المجموعة بعد أن فازوا بصعوبة بالغة على ضيفهم ريد بول سالزبورغ النمساوي 4-3 في المرحلة الثانية.

واستهل زملاء النجم المصري محمد صلاح المنافسة القارية بهزيمة قاسية على أرض نابولي الإيطالي بهدفين دون رد.

ويدخل ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا موقعة الأربعاء بحذر شديد بعد أن تعثّر للمرة الأولى في الدوري الإنكليزي بتعادله أمام مضيفه مانشستر يونايتد (1-1) ليصبح الفارق وبين أقرب مطارديه مانشستر سيتي ست نقاط فقط.

مشاهدة مباراة ليفربول وجينك في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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