مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج بث مباشر

موعد مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء انطلاقاً من الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه كلوب بروج ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 6 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

يحل فريق المدرب الألماني توماس توخيل ضيفاً على كلوب بروج متسلحاً بعودة نجميه كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني من إصابة أبعدتهما طويلا عن الملاعب، وبالاندفاع المعنوي الحاصل عليه من فوزه الرابع توالياً في الدوري المحلي والذي حققه السبت على مضيفه نيس 4-1.

ومن المتوقع أن يقطع سان جيرمان أكثر من نصف الطريق نحو ثمن النهائي حتى في ظل غياب نجمه البرازيلي نيمار الذي افتقده نادي العاصمة في مباراتيه الأوليين بسبب الإيقاف، لكنه سيغيب الثلاثاء بسبب إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده وستبعده عن الملاعب حتى منتصف الشهر المقبل.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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