مباراة انتر وبوروسيا دورتموند بث مباشر

موعد مباراة انتر وبوروسيا دورتموند

البث المباشر لمباراة انتر ميلان وبوروسيا دورتموند في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء انطلاقاً من الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة انتر ميلان وبوروسيا دورتموند ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 4 بتعليق الزميل خليل البلوشي.

يستقبل إنتر ميلان ضيفه بوروسيا دورتموند وعينه على انتزاع النقاط الثلاث التي ستنعش آماله في حجز إحدى بطاقتي المجموعة.

ويملك "نيراتزوري" نقطة يتيمة من تعادل مخيب على أرضه أمام سلافيا براغ التشيكي (1-1).

وتعرّض إنتر خلال المرحلة الثانية إلى خسارة قاسية في معقل برشلونة "كامب نو" (2-1) بعد أن تقدّم حتّى الدقيقة 58 بهدف للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ويسعى ممثل الكرة الإيطالية إلى استعادة آماله للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى ثاني أدوار أمجد الكؤوس الأوروبية بعد أن تنازل عن صدارة الدوري الإيطالي لمصلحة يوفنتوس بخسارته أمامه في المرحلة السابعة من "سيري إي" (2-1).

في المقابل، يرنو بوروسيا دورتموند الذي يخوص المواجهة بأريحية للعودة إلى الديار بنتيجة إيجابية تعزّز رصيده من النقاط (4).

ويتصدّر الفريق الألماني المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن برشلونة بعد فوز وتعادل لكل منهما.

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