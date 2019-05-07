تحدث المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، محلل قنوات beIN SPORTS عن إنجاز أياكس الحالي وكيف تمكن من تحقيق المفاجأة والتواجد في نصف النهائي بفريق شاب تنقصه الخبرة، مشبهاً إنجاز الفريق الهولندي بإنجازه مع بورتو البرتغالي عندما قاده إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2004.

وقال مورينيو متذكراً أيام مجده مع بورتو: "نحن كنا الحصان الأسود لدوري أبطال أوروبا فزنا باللقب بسبعة لاعبين من أكاديمية بورتو والعالم أجمع شهد كيف تألقنا وتفوقنا على كل كبار أوروبا وهي تجربة شديدة الشبه بكل ما يفعله أياكس حالياً".

