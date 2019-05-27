وتعلن قنواتنا عن اتفاقها مع كلّ من مورينيو وفينغر مدربي مانشستر يونايتد وأرسنال الإنكليزيين السابقين وذلك للظهور في نهائي دوري أبطال أوروبا من العاصمة الإسبانية مدريد للحديث عن مباراة ليفربول وتوتنهام المنتظرة.

ويعدّ مورينيو الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين مع بورتو وإنتر الإيطالي أحد أشهر المدربين في العالم ودائماً ما يتردد اسمه لاستلام دفة أكبر الأندية والمنتخبات في العالم، خاصة بعد رحيله عن مانشستر يونايتد نهاية السنة الفائتة.

ولا يقل فينغر شأناً عن مورينيو إذ أنّ لمساته على أرسنال وألقابه وأرقامه الملفتة دائماً ما تصدرت العناوين في الكرة الإنكليزية.

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في مدريد يوم السبت المقبل وستشهد تغطية مميزة من قبل قنواتنا.