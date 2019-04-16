مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يترقبها جمهور وعشاق كرة القدم كونها ستمثل تحدياً كبيراً لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الباحث عن تخطى عقبة الفريق اللندني والحفاظ من ثم على آمال الفوز برباعية تاريخية هذا الموسم، فبعد فوز الفريق السماوي بلقب كأس الرابطة الإنكليزية يصارع حالياً بقوة للفوز بلقب الدوري الإنكليزي إضافة إلى تأهله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي في مواجهة واتفورد لذلك تمثل مباراة توتنهام عقبة أمام سيتي لمواصلة حلمه بتسطير هذا الإنجاز التاريخي.

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام .. معلومات البث المباشر

• مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام موعدكم معها سيكون في مساء الأربعاء السابع عشر من نيسان/أبريل

• موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام سيكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

• البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام سيكون عبر قناة beIN SPORTS HD1 باللغة العربية وbeIN SPORTS HD11 باللغة الإنكليزية.

• ولتبقوا على مقربة من مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، وذلك عبر تطبيق beIN CONNECT.

مانشستر سيتي وتوتنهام لقطات إحصائية

• 10 فقط من الفرق الـ32 السابقة التي خسرت 1-0 خارج أرضها في ذهاب لقاء إقصائي في دوري الأبطال تأهلت إلى الدور التالي بنسبة (31%).

• توتنهام خرج في آخر مرة فاز فيها بهدف دون رد على أرضه في ذهاب لقاء إقصائي في المنافسات الأوروبية، كانت أمام كايزرسلاوتن في الدور الثاني من كأس الاتحاد في 1999/2000 (نتيجة إجمالية 2-1).

• فاز توتنهام مرة واحدة فقط في آخر 8 مباريات لعبها في ضيافة مانشستر سيتي سيتي في جميع المنافسات إذ تعادل في مباراة وخسر 6.

• شهد لقاء الذهاب بين توتنهام ومانشستر سيتي إشراك 8 لاعبين إنكليز مختلفين في مجمل تشكيلة الفريقين الأساسيتين – آخر مباراة في دوري الأبطال شهدت مشاركة إنكليزية أكثر كانت نهائي دوري الأبطال 2008 بين مانشستر يونايتد وتشلسي (10).

• خسر سيتي في جميع المباريات الخمس السابقة التي لعبها أمام فرق إنكليزية في المنافسات الأوروبية.

• فاز مان سيتي 23 مرة في 25 مباراة لعبها على أرضه في جميع المنافسات هذا الموسم (خسر 2)، لكنه خسر مرتين في آخر 3 مباريات اقصائية لعبها على أرضه في دوري الأبطال (فاز في واحدة فقط).

• فاز توتنهام في آخر 3 مباريات لعبها في دوري الأبطال – لم يفز في 4 مباريات متتالية في المنافسة من قبل.

• جميع أهداف توتنهام العشرة الماضية في دوري الأبطال سجلها خلال الشوط الثاني، بينما 93% من أهدافه هذا الموسم في المنافسة ذاتها سُجلت خلال الشوط الثاني من مبارياته (13\14).

• ساهم لاعب مانشستر سيتي ليروا ساني في إحراز 7 أهداف في آخر 3 مباريات لعبها على أرضه في دوري الأبطال (سجل 3 صنع 4).

• سجل مهاجم سيتي سيرجيو أغويرو 10 أهداف في أول 7 مباريات لعبها أمام توتنهام في جميع المنافسات، لكنه لم يسجل في آخر 7 لقاءات، مهدراً ركلة جزاء في لقاء الذهاب.

