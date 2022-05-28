مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد

معلومات البث المباشر لمباراة ليفربول وريال مدريد

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة واعدة بالتشويق والإثارة.

كيف يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة؟

وفرضت مباراة ريال مدريد وليفربول نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم السبت نظراً لقيمة وعراقة الفريقين ورغبتهما للظفر بلقب أمجد الكؤوس الأوروبية.

النقل المباشر:

- د 64 صلاح يهدد بتسديدة ملتفة قوية طار لها كورتوا نجم اللقاء.

- د 59 البرازيلي فنيسيوس يدوّن هدف التقدم لريال مدريد مستغلاً تمريرة رائعة من فالفيردي.

- الدقائق الخمس الأولى من الشوط وبعكس الشوط الأول اتسمت بشيء من الحذر، لكن لا يزال ليفربول هو المُبادر.

انطلاق الشوط الثاني من المباراة

- نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0.

- د 43 الفرنسي كريم بزيمة يسجل الهدف الأول لريال مدريد لكن الحكم - وبعد دقائق من التدقيق بواسطة الفار - يلغي الهدف بداعي التسلل.

- د 34 ثنائية أرنولد وصلاح تتكرر، هذه المرة بكرة مرفوعة يحاول برأسه الفرعون المصري لكن كورتوا حاضراً مرة جديدة.

- د 30 ريال مدريد يعاني بفرض إيقاعه في الوسط، ويضطر أحياناً لتشتيت الكرة بشكل عشوائي تحت الضغط، أو عودة بنزيمة ليساهم بإخراج الكرة.

- د 21 ساديو ماني بكل قوة يسدد كرة قوية يبعدها كورتوا ويساعده القائم الأيمن بمنع هز الشباك.

-د 18 مرة جديدة صلاح يهدد بتسديدة يمسكها كورتوا، حتى الآن ليفربول لديه 3 تسديدات بين الخشبات الثلاث.

- د 16 أول فرص اللقاء لليفربول، أرنولد وعرضية رائعة لصلاح يتابعها الأخير لكن كورتوا صاح، ثم تسديدة لتياغو وأيضاً الحارس البلجيكي في الموعد تماماً.

- ربع ساعة، أفضلية ليفربول تزداد وضوحاً الوسط بقيادة دياز وصلاح يظهر نشاطاً ملموساً وبحماية كبيرة من تياغو ألكنتارا وهندرسون.



- استعجال من لاعبي الفريقين، وشيء من توتر التأخير أثر على المستوى أول عشر دقائق، لكن التأثير الأكبر هو لحذر بدايات المباريات النهائية.

- خمس دقائق سريعة، بدا فيها ليفربول هو الأكثر حماساً ومبادرة، لكن بالتأكيد الإشارات الأولى ليست نهائية أبداً.

-د 01 بعد طول انتظار، الحكم الفرنسي يطلق صافرة بداية اللقاء المنتظر.

- دخول لاعبي الفريقين وحكام اللقاء إلى أرض الملعب.

- انطلاق الحفل الخاص بالمباراة النهائية للنجمة الأميركية من أصل كوبي كاميلا كابيو.

- تأخير حتى 36 دقيقة عن موعد المباراة الأصلي.

- تأخير المباراة لـ30 دقيقة عن موعدها الأصلي.

- الاتحاد الأوروبي يقول إن التأخير جاء لأسباب أمنية.

- تأخير انطلاق المباراة 15 دقيقة بسبب مشاكل في دخول الجماهير وأعمال الجماهير.

- الأسئلة التي تدور حول تياغو ألكنتارا وإمكانية مشاركته بعد أنباء عن خروجه للإصابة واحتمال دخول نابي كيتا.

𝐓𝐖𝐎 𝐇𝐎𝐔𝐑𝐒 𝐓𝐎 𝐆𝐎 🙌



We’re LIVE for all your #UCLfinal build-up from Paris! 🇫🇷

https://t.co/35nAB2OUpk — Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022

مباراة ليفربول وريال مدريد - معلومات البث مباشر

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مباراة ريال مدريد وليفربول - مباشر

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وستبث مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم السبت على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد وليفربول أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

- مباراة الليلة هي المباراة النهائية الأولى بين مدربَين فازا سابقًا بالبطولة منذ تلك المباراة التي لعبت في 2011 بين فريق غوارديولا (برشلونة) وفيرغسون (مانشستر يونايتد).

- سيقود اللقاء الحكم الفرنسي كليمون توربان.

وسبق لتوربان (39 عاماً) الإشراف على العديد من المباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم آخرها مواجهة ذهاب ربع النهائي في لندن بين تشيلسي وريال مدريد.

وهو حكم دولي منذ 2010، وسيدير أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان حكماً رابعاً في نهائي 2018. وأدار سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا ابتداءً من الدور الفاصل، هذا الموسم.

وسيساعد توربين مواطنيه نيكولا دانوس وسيريل غرينغور، بينما سيكون الفرنسي بينوا باستيان حكماً رابعاً.

أرقام قبل اللقاء:

- يمكن أن يصبح بنزيمة، ثاني أكبر لاعب سناً يسجل في النهائي، بعد مالديني مع ميلان في 2005.

- ريال مدريد وليفربول يصبحان أول فريقين يتواجهان 3 مرات في نهائي كأس أبطال اوروبا منذ انطلاق المسابقة عام 1955

- يخوض الألماني توني كروس النهائي الخامس له، فقط مالديني وكريستيانو رونالدو لديهما عدد أكبر من المباريات النهائية (6).

- واجه كلوب ريال مدريد بالأبطال 9 مرات، فاز بثلاث مباريات فقط من تلك المباريات (تعادل2 خسر 4). من بين الفرق التي واجهها ثلاث مرات على الأقل في المسابقة، يمتلك كلوب أقل نسبة فوز أمام الميرينغي (33%).

- هازارد الذي يجلس على مقاعد البدلاء اليوم، سجل خمسة أهداف في 15 مباراة ضد الريدز.

- ريال مدريد أول فريق يشرك في التشكيلة الأساسية لنهائي دوري أبطال أوروبا أربعة لاعبين لديهم أكثر من 100 مباراة في البطولة (بنزيمة وكروس ومودريتش وألابا).

- هذا النهائي الثالث بين ليفربول وريال مدريد بعد 1981 و 2018.

- يتطلع كارلو أنشيلوتي للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة. كأكثر مدرب في تاريخ المسابقة (بعد 2002-03 و 2006-07 مع ميلان، و 2013-14 مع النادي الحالي ريال مدريد).

- ورفع أنشيلوتي الكأس في ثلاث من مبارياته الأربع السابقة في النهائي، لكنه فشل في ذلك أمام ليفربول في 2005 مع ميلان (خسر 2-3 بركلات الترجيح). في موقعة إسطنبول الشهيرة بعد التعادل 3-3

- توّج ريال مدريد في كل من المناسبات السبع الأخيرة التي ظهر فيها في المباراة النهائية، في حين كانت هزيمته الأخيرة أمام ليفربول 1981، وهي المباراة التي لعبت أيضا في باريس وخسرها بهدف.

- سيكون هذا هو اللقاء التاسع بين ليفربول وريال مدريد في الأبطال.

- لم يخسر ريال مدريد في المواجهات آخر خمس مواجهات بين الفريقين، منذ 4-0 في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد في عام 2009. سجل ستيفن جيرارد هدفين في تلك الليلة، بما في ذلك هدف من بقعة الجزاء.