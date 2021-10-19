مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة ليفربول وأتلتيكو مدريد؟

ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر

ليفربول وأتلتيكو مدريد مباشر

الاندفاع البدني والحماس يسيطران على مجريات الشوط الثاني !

كلوب يدفع بالثنائي البرتغالي ديوغو جوتا ومتوسط الميدان أليكس أوكسلايد تشامبرلاين أملاً في استغلال النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض. مانيه وميلنر غادرا أرضية الميدان (63).

الدقيقة 52: بطاقة حمراء للفرنسي غريزمان بعد تدخل عنيف على البرازيلي فيرمينو. هل تكون منعرج المباراة ؟

الدقيقة 49: أليسون يردّ بقوة ويتصدّى لتسديدة البلجيكي يانيك كاراسكو المنفرد !

الدقيقة 48: أوبلاك يتألق أمام محاولة رأسية السنغالي خطيرة لساديو مانيه.

الأوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيز يعوّض لاعب إفريقيا الوسطى كوندوغبيا في تشكيلة أتلتيكو مدريد.

البرازيلي فابينيو يدخل بدلاً عن الغيني نابي كيتا في تشكيلة ليفربول.

بداية الشوط الثاني: أتلتيكو مدريد (2-2) ليفربول

نهاية الشوط الأول: أتلتيكو مدريد (2-2) ليفربول

الدقيقة 42: الفرنسي توما ليمار يفشل في استغلال موقعه المناسب للتسجيل داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 40: فيليكس يهدّد مرمى أليسون بتسديدة أرضية لكن الأخير يستأسد.

الدقيقة 34: أنطوان غريزمان يكفّر عن ذنبه ! مهاجم "الديوك" يعيد المباراة إلى نقطة الصفر بتسجيله لهدف التعادل (2-2). مجهود فني رائع من البرتغالي جواو فيليكس اختتمه بلمسة ذكية لزميله الفرنسي الذي روّض الكرة وسدّد بيسراه داخل منطقة الجزاء في الزاوية المعاكسة لحارس المرمى أليسون.

باتت المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات ! الفريقان يتبادلان الهجمات وسط تفاعل كبير من جماهير ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

الدقيقة 28: غريزمان يهدر فرصة ذهبية لتعديل الكفّة بعد انفراده بالبرازيلي أليسون الذي تصدّى ببراعة للمسة الفرنسي. نجم الديوك حاول رفع الكرة بحارس مرمى ليفربول إلا أنّ الأخير كان يقظاً.

الدقيقة 20: أنطوان غريزمان يعيد البسمة لجماهير "الروخيبلانكوس" بعد تذليله للفارق (2-1). تسديدة قوية من المهاجم الدولي الفرنسي بيمناه على حدود منطقة الجزاء ولجت مرمى حارس مرمى ليفربول أليسون وسط ذهول مدافعي الريدز الذين اكتفوا بالمشاهدة.

حالة من الارتباك تسيطر على أداء أتلتيكو مدريد الباحث عن حلول للخروج من عنق الزجاجة.

الدقيقة 13: نابي كيتا يضاعف النتيجة للـ"ريدز" (2-0). تسديدة "يمينية" قوية من النجم الدولي الغيني من خارج منطقة الجزاء لم تترك أي فرصة للحارس الدولي السلوفيني أوبلاك للتصدّي.

الدقيقة 8: محمد صلاح يفتتح النتيجة لمصلحة ليفربول (1-0). الهدف جاء بعد مجهود رائع من الفرعون المصري وسلسلة من المراوغات ختمها بتصويبة قوية لمست زميله ميلنر وغالطت العملاق أوبلاك!

لا فرص حقيقية إلى حدود الدقيقة (10) من اللقاء، إنها مواجهة تكتيكية بامتياز !

رغبة جامحة من المدربين الأرجنتيني دييغو سيميوني والألماني يورغن كلوب في السيطرة على منطقة وسط الميدان. من ينجح في مسعاه ؟

فترة جس نبض بين الفريقين

صافرة البداية

ملعب "واندا ميتروبوليتانو" مسرحاً للقمّة المرتقبة.

الحكم الألماني دانيال سيبرت يقود مواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول.

تشكيلة أتلتيكو مدريد

Your Atleti starting XI 🔴⚪ pic.twitter.com/g2a2tUzzmZ — Atlético de Madrid (@atletienglish) October 19, 2021

تشكيلة ليفربول

🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



How we line up for #ATMLIV 👊 — Liverpool FC (@LFC) October 19, 2021

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في واحدة من أهم مباريات اليوم الثلاثاء.

وتمثل مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على صدارة المجموعة الثانية والتي يعتليها الريدز ، إذ أنّ أتلتيكو مدريد يريد تحقيق الفوز وإزاحة محمد صلاح ورفاقه عن المركز الأول

مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد - مباشر

البث المباشر لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد سيكون اليوم الثلاثاء في التاسع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريدأينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

أرقام

● التقى أتلتيكو مدريد وليفربول آخر مرة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2019-2020 ، حيث فاز أتلتيكو في مباراتي الذهاب والإياب، 1-0 على أرضه و3-2 خارج أرضه في الوقت الإضافي.

● فشل ليفربول في الفوز بأي من مبارياته الـ4 في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد (تعادل2 خسر2)، ولم يواجه فريقاً أكثر دون تحقيق الفوز عليه بالمسابقة (بازل أيضاً 4).

● خسر ليفربول 6 من آخر 7 مباريات أوروبية خارج أرضه في إسبانيا (ت1) منذ فوزه على ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2008-09. جاء فوز فريق الريدز الأخير في إسبانيا ضد فريق إنكليزي، بفوزه على توتنهام 2-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 في ملعب واندا متروبوليتانو.

● لم يفز أتليتكو مدريد في آخر 4 مباريات بيتية في دوري أبطال أوروبا (ت3 خ1)، وهي أطول سلسلة له من هذا النوع في المسابقة (4 مباريات في ديسمبر / كانون الأول 2009). لقد سجلوا مرة واحدة فقط من 45 تسديدة خلال هذه المباريات الـ4.

● لم يخسر ليفربول أي مباراة خارج أرضه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا منذ سبتمبر 2019 (0-2 أمام نابولي) ، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 1 من آخر ست مباريات بهذا الدور. سجل فريق يورغن كلوب 18 هدفًا واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط في هذه المباريات الـ6.

● سجل أتلتيكو مدريد 4 من آخر 7 أهداف له في دوري أبطال أوروبا في الدقائق الـ10 الأخيرة، بما في ذلك آخر 3 أهداف على التوالي. باستثناء الوقت الإضافي ، كانت ركلة الجزاء التي سجلها لويس سواريز (96:23) ضد ميلان أكثر هدف فوز متأخر في دوري أبطال أوروبا UEFA منذ بداية موسم 2003-04.

