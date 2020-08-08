مباراة برشلونة و نابولي إحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستنقل على قنواتنا اليوم خاصة وأن هذا الاختبار قد يكون الأصعب للبلوغرانا الذي يبحث عن تأكيد جاهزيته للمسابقة الأهم بالنسبة له هذا الموسم.

وتكتسي مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي أهميتها من دورها في تحديد مستقبل الفريقين في المسابقة، إذ أن فوز برشلونة بأي نتيجة أو تعادله السلبي يعني وصوله لدور الثمانية بعدما انتهت مواجهة الذهاب في إيطاليا بالتعادل 1-1.

مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي في بث مباشر عبر الانترنت



البث المباشر لمباراة برشلونة ونابولي اليوم السبت انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.



مباراة برشلونة ونابولي ستكون منقولة حصرياً على HD1.



كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة برشلونة ونابولي بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .



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