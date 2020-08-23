موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان اليوم الأحد 23 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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