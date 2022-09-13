مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ

معلومات البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة

مشاهدة مباراة برشلونة ومضيفه بايرن ميونيخ فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل.

وفرضت مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لقيمة وعراقة الفريقين وطموحاتهما القارية الكبيرة.

- د 21 رأسية لليفا يقف بوجهها نوير مرة جديدة.

- د 18 ليفا يضيع فرصة خطيرة وبطريقة غريبة عندما سدد كرة ابتعدت عن شباك نوير.

- د 15 برشلونة أفضل بشكل واضح، لديه حافز كبير ويصنع اللعب في نصف ملعب خصمه ويجبره على ارتكاب الأخطاء.

- د 09 فرصة أولى خطيرة لبرشلونة حين سدد بيدري بيسراه داخل المنطقة أبعدها نوير بقدمه.

- د 05 خمس دقائق عنوانها الأبرز هو الحذر واللعب في وسط الميدان.

مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

● سجل توماس مولر ثمانية أهداف في سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة مع بايرن ميونيخ، ثلاثة أهداف أكثر مما سجله ضد أي خصم آخر وثلاثة أهداف أكثر من أي لاعب آخر سجل ضد برشلونة في تاريخ دوري أبطال أوروبا (أندريه شيفتشينكو خمسة).

قد يصبح مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي رابع لاعب يسجل لصالح بايرن ميونيخ وضده في دوري أبطال أوروبا، بعد جيوفاني إلبير وروي ماكاي ولوكاس بودولسكي. وستكون هذه أول مباراة له على ملعب أليانز أرينا كلاعب منافس منذ أبريل 2014، في الفوز 3-0 مع بوروسيا دورتموند.

● فاز بايرن ميونيخ في 35 من آخر 37 مباراة خاضها على أرضه في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا (تعادل1 خسر1) ، باستثناء الهزيمة 3-2 أمام مان سيتي في ديسمبر 2013 والتعادل 1-1 مع أياكس في أكتوبر 2018.

وستبث مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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