وسجّل للريدز المصري محمد صلاح (8 و78 من ركلة جزاء) والغيني نابي كيتا (13) في حين وقّع الفرنسي أنطوان غريزمان هدفي الروخيبلانكوس (20 و34).

وبفضل هذا الانتصار الثمين رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة في حين تجمّد رصيد أتلتيكو مدريد عند 4 نقاط في المرتبة الثانية بفارق الأهداف أمام بورتو البرتغالي.

وشهدت المباراة طرد الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد في الدقيقة 52 بعد تدخل عنيف على البرازيلي فيرمينو.

أرقام من وحي القمّة

- أول ثنائية لمحمد صلاح أمام فريق إسباني في دوري أبطال أوروبا.

- أتلتيكو مدريد يسجل هدفين ويتلقى هدفين خلال الشوط الأول لأول مرة في مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا.

- أنطوان غريزمان يصبح أول لاعب يسجل ثنائية ويتلقى بطاقة حمراء في مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا.

- محمد صلاح يصبح أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية في جميع المسابقات في تاريخ نادي ليفربول.

- أول ثنائية لأنطوان غريزمان مع أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا منذ 3 أكتوبر 2018 أمام كلوب بروج.

- جميع الأهداف الثلاثة لأنطوان غريزمان منذ عودته إلى أتلتيكو مدريد جاءت في دوري أبطال أوروبا.

- أول هدفين لأنطوان غريزمان على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" منذ عودته إلى أتلتيكو مدريد.

- أول بطاقة حمراء لأنطوان غريزمان في دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة: أتلتيكو مدريد (2-3) ليفربول

رغم إضافة الحكم الألماني دانيال سيبرت لـ6 دقائق كوقت بدل ضائع لم تتغير النتيجة.

صلاح يغادر الميدان ويترك مكانه لزميله نيكو ويليامس (90+2).

محاولات متكرّرة من أصحاب الأرض دون تجسيم إلى حدود الدقيقة 90.

الدقيقة 81: الحكم الألماني دانيال سيبرت يعلن عن ركلة جزاء لمصلحة أتلتيكو مدريد في بادئ الأمر ثم يتراجع عن قراره بعد العودة لتقنية الـ"VAR".

تغييرات بالجملة في تشكيلة الروخيبلانكوس بدخول لويس سواريز وآنخل كوريا وماركوس يورنتي ورينان لودي بدلاً عن توما ليمار وجواو فيليكس وماريو هيرموسو ورودريغو دي بول.

الدقيقة 78: محمد صلاح ينجح في تحويل ركلة الجزاء لهدف ثالث (3-2). المصري يسجّل ثاني أهدافه في اللقاء !

الدقيقة 76: ركلة جزاء لليفربول بعد تدخل هيرموسو القوي على جوتا داخل منطقة الجزاء !

الاندفاع البدني والحماس يسيطران على مجريات الشوط الثاني !

كلوب يدفع بالثنائي البرتغالي ديوغو جوتا ومتوسط الميدان أليكس أوكسلايد تشامبرلاين أملاً في استغلال النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض. مانيه وميلنر غادرا أرضية الميدان (63).

الدقيقة 52: بطاقة حمراء للفرنسي غريزمان بعد تدخل عنيف على البرازيلي فيرمينو. هل تكون منعرج المباراة ؟

الدقيقة 49: أليسون يردّ بقوة ويتصدّى لتسديدة البلجيكي يانيك كاراسكو المنفرد !

الدقيقة 48: أوبلاك يتألق أمام محاولة رأسية للسنغالي ساديو مانيه.

الأوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيز يعوّض لاعب إفريقيا الوسطى كوندوغبيا في تشكيلة أتلتيكو مدريد.

البرازيلي فابينيو يدخل بدلاً عن الغيني نابي كيتا في تشكيلة ليفربول.

بداية الشوط الثاني: أتلتيكو مدريد (2-2) ليفربول

نهاية الشوط الأول: أتلتيكو مدريد (2-2) ليفربول

الدقيقة 42: الفرنسي توما ليمار يفشل في استغلال موقعه المناسب للتسجيل داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 40: فيليكس يهدّد مرمى أليسون بتسديدة أرضية لكن الأخير يستأسد.

الدقيقة 34: أنطوان غريزمان يكفّر عن ذنبه ! مهاجم "الديوك" يعيد المباراة إلى نقطة الصفر بتسجيله لهدف التعادل (2-2). مجهود فني رائع من البرتغالي جواو فيليكس اختتمه بلمسة ذكية لزميله الفرنسي الذي روّض الكرة وسدّد بيسراه داخل منطقة الجزاء في الزاوية المعاكسة لحارس المرمى أليسون.

باتت المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات ! الفريقان يتبادلان الهجمات وسط تفاعل كبير من جماهير ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

الدقيقة 28: غريزمان يهدر فرصة ذهبية لتعديل الكفّة بعد انفراده بالبرازيلي أليسون الذي تصدّى ببراعة للمسة الفرنسي. نجم الديوك حاول رفع الكرة بحارس مرمى ليفربول إلا أنّ الأخير كان يقظاً.

الدقيقة 20: أنطوان غريزمان يعيد البسمة لجماهير "الروخيبلانكوس" بعد تذليله للفارق (2-1). تسديدة قوية من المهاجم الدولي الفرنسي بيمناه على حدود منطقة الجزاء ولجت مرمى حارس ليفربول أليسون وسط ذهول مدافعي الريدز الذين اكتفوا بالمشاهدة.

حالة من الارتباك تسيطر على أداء أتلتيكو مدريد الباحث عن حلول للخروج من عنق الزجاجة.

الدقيقة 13: نابي كيتا يضاعف النتيجة للـ"ريدز" (2-0). تسديدة "يمينية" قوية من النجم الدولي الغيني من خارج منطقة الجزاء لم تترك أي فرصة للحارس الدولي السلوفيني أوبلاك للتصدّي.

محمد صلاح يصبح أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية في جميع المسابقات في تاريخ نادي ليفربول

الدقيقة 8: محمد صلاح يفتتح النتيجة لمصلحة ليفربول (1-0). الهدف جاء بعد مجهود رائع من الفرعون المصري وسلسلة من المراوغات ختمها بتصويبة قوية لمست زميله ميلنر وغالطت العملاق أوبلاك!

لا فرص حقيقية إلى حدود الدقيقة (10) من اللقاء، إنها مواجهة تكتيكية بامتياز !

رغبة جامحة من المدربين الأرجنتيني دييغو سيميوني والألماني يورغن كلوب في السيطرة على منطقة وسط الميدان. من ينجح في مسعاه ؟

فترة جس نبض بين الفريقين

صافرة البداية

ملعب "واندا ميتروبوليتانو" مسرحاً للقمّة المرتقبة.

الحكم الألماني دانيال سيبرت يقود مواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول.

تشكيلة أتلتيكو مدريد

Your Atleti starting XI 🔴⚪ pic.twitter.com/g2a2tUzzmZ — Atlético de Madrid (@atletienglish) October 19, 2021

تشكيلة ليفربول

🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



How we line up for #ATMLIV 👊 — Liverpool FC (@LFC) October 19, 2021



