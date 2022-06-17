وتساءَل أعضاء مجلس الشّيوخ عن سبب سماح المسؤولين بحذف المقاطع التي التقطتها كاميرات المراقبة ِ الخاصّة بملعب فرنسا بضاحية، عوضاً عن طلب تسليمـِها إلى المحقّقين، معتبرين أنّ جميع المسؤولين عن الواقعة، فشِلوا في تأديَة مهامهِم بشكل أو بآخر ومطالبين بتقديمِ إيضاحات للشّعب الفرنسيّ، والجماهير التي حضرت، والرّأي العام العالمي.

