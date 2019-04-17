ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم الأربعاء 17 نيسان/أبريل انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة والساعة 20:00 بتوقيت الجزائر).

ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو في بث مباشر عبر الانترنت

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15: المالي ماريغا يواصل اهدار الفرص

11: يبادر أصدقاء المدافع السابق لريال مدريد بيبي بالهجوم من أجل خطف هدف مبكر والبحث عن هدف آخر وتعديل الكفة بين نتيجتي الذهاب والإياب في المقابل ينتهج رفاق المصري محمد صلاح طريقة الهجمات المرتدة لضرب حصون بورتو.

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بداية المباراة في ملعب دراغاو (ليفربول فاز ذهاباً في انكلترا 2-صفر)

التشكيلة الأساسية للفريقين: المصري محمد صلاح أساسي في تشكيلة ليفربول والجزائري ياسين إبراهيمي حاضراً في اللائحة الأساسية لفريق بورتو