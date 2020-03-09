وقررت السلطات الأمنية الفرنسية اليوم الإثنين أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وضيفه بوروسيا دورتموند في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا دون جمهور.

وجاء قرار السطات الفرنسية تحسباً لانتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى إلغاء العديد من الأحداث الرياضية أو إقامة بعضها دون جمهور.

وأفادت الشرطة عبر حسابها على موقع تويتر "فيروس كورونا: التزاماً بالإجراءات التي أعلنت في مجلس الدفاع مساء أمس، قرّرت دائرة الشرطة في باريس أن المباراة (...) ستقام خلف أبواب موصدة".

وسيحرم هذا الإجراء سان جرمان من مشجعيه على ملعبه "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية، في مباراة يأمل في خلالها بقلب خسارته 1-2 ذهاباً في ألمانيا، وكسر عقدة الخروج من الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية في المواسم الثلاثة الماضية.

ويأتي هذا الإجراء غداة إعلان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إثر اجتماع مطوّل لمجلس الدفاع عقد في قصر الإليزيه، منع التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص، بعدما سبق للسلطات ان منعت حتى منتصف نيسان/أبريل، التجمعات التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص.

وأعلنت فرنسا تسجيل أكثر من 1100 إصابة ووفاة 19 شخصا بفيروس "كوفيد-19"، بينما أعلنت ألمانيا الإثنين أيضاً تجاوز عتبة الألف إصابة.

وسبق لرابطة الدوري الفرنسي أن أرجأت مباراة سان جرمان ومضيفه ستراسبورغ التي كانت مقررة في نهاية الأسبوع المنصرم ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي، وذلك بسبب تفشي الفيروس.

وأثّر تفشي فيروس "كوفيد -19" الذي أودى بنحو أكثر من 3800 شخص حول العالم، بحسب صباح الإثنين جمعتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية، سلباً على العديد من الأحداث الرياضية، فدفع الى إلغاء بعضها وإرجاء آخر، أو إقامتها خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين.





