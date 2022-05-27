ما هي كلمة السر للياقة لاعبي ريال مدريد العالية؟ من قبل beIN SPORTS May 27, 2022 17:51 3:06 دقيقة شكّل الصمود البدني للاعبي ريال مدريد حتى اللحظات الأخيرة من مبارياتهم الحاسمة نقطة استفهام كبيرة لدى العديد من عشاق كرة القدم، لكن الإجابة كانت لدى أنطونيو بينتوس المعد البدني للفريق الملكي. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ريال مدريد -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة دجوكوفيتش يواصل بثقة مشواره في رولان غاروس 3:06 دقيقة ما هي كلمة السر للياقة لاعبي ريال مدريد العالية؟ 22:31 دقيقة كلوب يؤكد فخره بلاعبي ليفربول ويشدد على قوة ريال 11:14 دقيقة روبرتسون ينفي وجود نيّة للانتقام من ريال مدريد 0:39 دقيقة رولان غاروس: أنيسيموفا تصعد إلى الدور الرابع 17:49 دقيقة أهداف ريال مدريد في دوري الأبطال لموسم 2021-2022 17:32 دقيقة أهداف ليفربول في دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 1:25 دقيقة أرقام ليفربول قبل ملاقاة ريال مدريد في النهائي 1:47 دقيقة أرقام ريال مدريد قبل مواجهة ليفربول في النهائي 25:07 دقيقة عودة بالذاكرة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2018