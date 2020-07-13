ما هو موقف الاتحاد الأوروبي من إلغاء عقوبة سيتي؟ July 13, 2020 13:38 3:29 دقيقة أتى قرار إلغاء منع مشاركة مانشستر سيتي في البطولات الأوروبية مفرحاً بالنسبة لعشاق الفريق الإنكليزي لكن ردة فعل الاتحاد الأوروبي تبقى غامضة حتى اللحظة. مقابلات دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 3:29 دقيقة ما هو موقف الاتحاد الأوروبي من إلغاء عقوبة سيتي؟ 0:30 دقيقة مباراة ريال مدريد وغرناطة - التغطية الخاصة 2:05 دقيقة مانشستر سيتي يرحب بقرار محكمة التحكيم الرياضي 3:40 دقيقة كاس تلغي حرمان مان سيتي من المشاركات الأوروبية 4:00 دقيقة ميلان يفرض التعادل على نابولي 1:10 دقيقة بوسطن سلتيكس يستهل تدريباته الجماعية 0:45 دقيقة خطوة هامة نحو استئناف مباريات الدوري المصري 0:46 دقيقة معاناة الدوري الأميركي لكرة القدم تتواصل 1:07 دقيقة مارسيال: نتطلع لإنهاء الموسم بقوة 2:43 دقيقة يوم حاسم في عقوبة مانشستر سيتي