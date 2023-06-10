

وهو اللقب الأول للسيتيزنس في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن فشل في تحقيق هذا الإنجاز في نهائي نسخة 2021 عندما بلغ المباراة الختامية للمرّة الأولى في تاريخه وخسر أمام مواطنه تشلسي بهدف دون ردّ.

كما أنه اللقب القارّي الثاني لمانشستر سيتي بعد لقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 1970.

وفرض الإسباني رودري نفسه نجمًا للمواجهة بتسجيله لهدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68.

وبذلك حقّق الـ"سيتي" ثلاثيّة تاريخية بعد تتويجه أيضًا بلقبي الدوري وكأس الاتحاد المحليين.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة| مانشستر سيتي (1-0) إنتر

الدقيقة 88: إيديرسون يستأسد ويحرم لوكاكو من هدف التعادل !

إنتر يتقدّم ويحاول تعديل الكفّة لكن التسرّع يحول دون تحقيق مراده.

الدقيقة 77: فودن يمرّ بجانب مضاعفة النتيجة للسيتيزنس بعد تألّق أونانا.

الدقيقة 70: رأسية فيديريكو دي ماركو تنهال على العارضة في مناسبة أولى ثمّ تعود الكرة للإيطالي الذي سدّد بقوّة لكن زميله لوكاكو أنقذ مرمى السيتي بغرابة !

الدقيقة 68: الإسباني رودري يغالط أونانا ويضع مانشستر سيتي في المقدّمة (1-0).

إنتر يكسب الثقة ويتقدّم للهجوم أمام ارتباك غريب للسيتيزنس.

الدقيقة 58: الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز يفشل في استغلال انفراده بالحارس البرازيلي إيديرسون ويحرم إنتر من هدف التقدّم.

البلجيكي روميلو لوكاكو يعوّض البوسني إيدين دجيكو (56).

لا فرص حقيقية تُذكر إلى حدود الدقيقة 55.

بداية حذرة من الجانبين في الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني | مانشستر سيتي (0-0) إنتر

نهاية الشوط الأول | مانشستر سيتي (0-0) إنتر

شوط أول تكتيكي بامتياز تفوّق فيه مدرب إنتر سيموني إنزاغي على نظيره في سيتي جوزيب غوارديولا.

"شراسة" لاعبي إنتر تمنع عناصر الـ"سيتي" من الاحتفاظ بالكرة واتباع أسلوبهم المحبّذ.

المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا يُجري تغييرًا اضطراريًا بإقحام فيل فودين بدلاً من كيفين دي بروين المُصاب (36). هل يكون خروج البلجيكي منعرج النهائي ؟

فريق "السيتيزنس" يستحوذ شيئًا فشيئًا على الكرة مع تقدّم مجريات اللقاء.

الدقيقة 27: إيرلينغ هالاند يظهر ويهدر فرصة ذهبية لافتتاح النتيجة للسيتي. حارس مرمى إنتر، الكاميروني أندري أونانا، تألّق أمام النرويجي.

النيراتزوري أفضل بعد مرور 20 دقيقة على مستوى الاندفاع البدني والانتشار على الميدان.

مانشستر سيتي لا يزال يبحث عن مردوده الاعتيادي !

إنتر يلعب بذكاء في ظلّ الفوارق الفنّية مع منافسه "سيتي". تأمين المناطق الدفاعية وحبك الهجمات العكسية الخاطفة سلاح النيراتزوري.

اللعب منحصر في وسط الميدان إلى حدود الدقيقة 10.

الدقيقة 6: أولى محاولات المواجهة من أقدام البرتغالي برناردو سيلفا الذي سدّد بقوّة من داخل منطقة الجزاء لكن خارج مرمى إنتر.

الحذر سيّد الموقف في استهلالية المباراة النهائية لأمجد الكؤوس الأوروبية.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

* الأجواء رائعة في ملعب "أتاتورك " قبل النهائي المرتقب والجماهير تتفاعل مع حفل افتتاح المواجهة الختامية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

* ملعب أتاتورك بمدينة اسطنبول التركية مسرحًا للقمّة المنتظرة.

* البولندي سيمون مارتشينياك حكمًا لمواجهة السيتيزنس والنيراتزوري.

تشكيلة مانشستر سيتي

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XI | Ederson, Akanji, Stones, Dias, Ake, Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Walker, Phillips, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Perrone, Foden, Palmer, Lewis#ManCity | #UCLfinal pic.twitter.com/6eYE8aTGTH — Manchester City (@ManCity) June 10, 2023

تشكيلة إنتر